Больше суток ждали вылета пассажиры рейса Астана-Дубай (видео)

Аэропорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ

Пассажиры авиакомпании Fly Dubai больше суток прождали вылета в Дубай в столичном аэропорту - компания несколько раз переносила рейс и, по словам возмущенных туристов, не предоставила ночлег и своевременное питание.

Как передает телеканал "Алматы", пассажиры рейса Астана-Дубай прошли регистрацию в 5 часов утра и даже сели в самолет, но так и не взлетели. Представители авиакомпании объявили о технических неполадках. В итоге рейс пришлось перенести.

"Мы ждали более 6 часов. Потом мы ждали 8 часов. Спустя 6 часов нам дали воду. Спустя 8 часов еду. Отменили рейс, не называя времени вылета. Потом нам сказали подойти в 5:55 утра, другим рейсом этой компании", - рассказала один из авиапассажиров.

Долгие часы ожидания заметно истощили нервы и силы, говорят люди. Одному из ожидающих пассажиров стало плохо. Компания Fly Dubai, по их словам, не предоставила, ни ночлега, ни своевременного питания. А персонал не оказал должного внимания.

Недовольным пассажирам в авиакомпании посоветовали сняться с рейса.

Между тем, по словам руководителя управления гражданской авиации, пассажиров должны были не только накормить, напоить и обеспечить ночлегом, но и выплатить денежную компенсацию.

"Компания должна выплачивать компенсацию пассажирам в размере 3% от стоимости билета за каждый час задержки. Если авиакомпания не оказывает либо ненадлежащим образом оказывает услуги, то штраф от 200 до тысячи МРП", - отметил руководитель управления авиационных перевозок КГА Адлет Кобенов.

Проведя полтора суток в столичном аэропорту, пассажиры арабской авиакомпании все-таки улетели в направлении Дубая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989707-bolshe-sutok-zhdali-vyleta-passazhiry-reysa-astana-dubay-video/