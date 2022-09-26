Без преступлений и разводов живут люди в одном из сел Казахстана (видео)
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В одном из сел Туркестанской области не было зарегистрировано ни одного преступления с начала этого года, и уже несколько лет не случалось разводов. Об этом сообщает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.
С начала 2022 года полицейские села Алмалы не зарегистрировали ни одного преступления, в том числе и краж. Кроме того, за последние пять лет здесь не было разводов. Этот образцовый населенный пункт находится возле села Макталы Жетысайского района Туркестанской области.
Отмечается, что последние шесть лет в местных магазинах не продается алкоголь и табак.
"В этом есть заслуга и участковых инспекторов полиции Ильяса Жабаева, Мухита Джумабекова и Сапархана Каипова, которые внесли большой вклад в обеспечение правопорядка в селе.
Если поговорить с любым сельчанином, то они расскажут о профессионализме, трудолюбии и проделанной работе стражей порядка", – подчеркнули представители МВД.
По словам пожилых жителей Алмалы, сотрудники полиции каждый день обходят дома, расспрашивая местных об их самочувствии и проблемах.
Сами сельчане отмечают, что благодаря такому надзору и контролю молодые люди держатся подальше от вредных привычек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989697-bez-prestupleniy-i-razvodov-zhivut-lyudi-v-odnom-iz-sel-kazahstana-video/