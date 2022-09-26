Без преступлений и разводов живут люди в одном из сел Казахстана (видео)

Деревянный дом. Иллюстративное фото: pexels.com

В одном из сел Туркестанской области не было зарегистрировано ни одного преступления с начала этого года, и уже несколько лет не случалось разводов. Об этом сообщает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

С начала 2022 года полицейские села Алмалы не зарегистрировали ни одного преступления, в том числе и краж. Кроме того, за последние пять лет здесь не было разводов. Этот образцовый населенный пункт находится возле села Макталы Жетысайского района Туркестанской области.

Отмечается, что последние шесть лет в местных магазинах не продается алкоголь и табак.

Полицейские села Алмалы. Фото: polisia.kz

"В этом есть заслуга и участковых инспекторов полиции Ильяса Жабаева, Мухита Джумабекова и Сапархана Каипова, которые внесли большой вклад в обеспечение правопорядка в селе.

Если поговорить с любым сельчанином, то они расскажут о профессионализме, трудолюбии и проделанной работе стражей порядка", – подчеркнули представители МВД.

По словам пожилых жителей Алмалы, сотрудники полиции каждый день обходят дома, расспрашивая местных об их самочувствии и проблемах.

Сами сельчане отмечают, что благодаря такому надзору и контролю молодые люди держатся подальше от вредных привычек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989697-bez-prestupleniy-i-razvodov-zhivut-lyudi-v-odnom-iz-sel-kazahstana-video/