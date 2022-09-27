Мальчик в Жетысуской области родился с опухолью, которая оказалась онкологической

Еркебулан. Фото: из личного архива

Двухлетний Еркебулан Болатхан из Жетысуской области родился с припухлостью на ягодице, которая стала расти после получения прививки в 3,5 месяца. Сейчас диагноз Еркебулана звучит как "герминогенная опухоль смешанного вида", а родители борются за жизнь сына, передает корреспондент NUR.KZ.

Увидев значительный рост опухоли, родители незамедлительно обратились в местную больницу. Хирург после осмотра сделал заключение, что это - киста. Родители решили посетить еще одного специалиста, чтобы быть уверенными в диагнозе, после чего врачи в Талдыкоргане решили положить маму с ребенком в больницу, заподозрив неладное.

"Плановая госпитализация по порталу состоялась в апреле 2021 года, где после прохождения КТ был поставлен страшный диагноз - тератома (опухоль) крестцово-копчиковой области. Была назначена операция. Первая операция прошла 27 апреля 2021 года в Алматы.

Сейчас диагноз Еркебулана звучит как "герминогенная опухоль смешанного вида". Потеряв драгоценные 10 месяцев безуспешного лечения, мы не смогли получить положительные результаты", - рассказала мама мальчика Карлыгаш Болатханова.

Пришлось экстренно искать альтернативу за рубежом. Продав абсолютно все имущество, какое было, родители отправились в клинику Стамбула, где они и находятся в настоящий момент. За проведенные в турецкой клинике почти пять месяцев маленький Еркебулан перенес две сложные операции, 33 курса радиотерапии и 11 курсов химиотерапии.

Но этого недостаточно и теперь ему необходимо пройти еще четыре курса химиотерапии для беспрерывного цикла лечения. Однако родителям не хватает средств, чтобы оплатить лечение.

Из-за количества вливаемых платных тромбоцитов, не включенных в последний счет, а также дополнительной процедуры МРТ и двух курсов противоопухолевых препаратов, клиника выставила дополнительный счет в размере около 6,5 млн тенге.

И оплатить данный счет самостоятельно семья уже не в силах. Без оплаты дополнительного счета лечение будет приостановлено и тогда все предыдущие процедуры окажутся напрасными. А главное, семья потеряет драгоценное время.

На сегодня благодаря неравнодушным людям собрано 1,3 млн тенге. Еще 5,2 млн тенге предстоит собрать.

Реквизиты:

Тел.: +77029931995 Карлығаш (мама)

Kaspi: 4400 4301 6334 3020

Halyk: 4405 6397 5262 8782

Qiwi кошелек: +77029931995

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989657-malchik-v-zhetysuskoy-oblasti-rodilsya-s-opuholyu-kotoraya-okazalas-onkologicheskoy/