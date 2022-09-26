По-настоящему осенняя погода придет в Казахстан в ближайшие дни

Осень. Иллюстративное фото: pexels.com

В середине недели, с 27 по 29 сентября, в Казахстане ожидается понижение температуры воздуха. В некоторых регионах пройдут дожди, которые могут перейти в снег, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как отмечают синоптики, последняя неделя сентября обещает быть по-настоящему осенней в Казахстане.

В предстоящие сутки в тыл северо-западному циклону, который активно смещается в восточном направлении, будет распространяться холодный антициклон из районов Новой земли. С ним в северных, центральных и восточных регионах республики ожидается переход дождя в снег, гололед, туман и понижение температуры воздуха до минусовых значений.

Ожидается усиление ветра, на юго-западе и юге страны – с пыльной бурей.

В северных регионах Казахстана ночные показания термометров опустятся до -1...-6 градусов, а днем ожидается незначительный прогрев воздуха до +1...+6 градусов.

В южных и западных регионах республики днем столбики термометров поднимутся до +15...+23 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989607-po-nastoyaschemu-osennyaya-pogoda-pridet-v-kazahstan-v-blizhayshie-dni/