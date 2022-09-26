Минпросвещения запустило единый контакт-центр

Колл-центр. Иллюстративное фото: Jose Luis Pelaez Inc/Getty Images

Министерство просвещения РК организовало работу единого контакт-центра по вопросам образования, сообщается в официальном Telegram-канале Службы центральных коммуникаций.

Обратиться в контакт-центр можно по телефону 1450. Работает он в будни с 09:00 до 18:30. Выходные дни – суббота и воскресенье.

К единому контакт-центру по второй линии подключены региональные управления образования. Вопросы, находящиеся в компетенции местных исполнительных органов, сразу будут перенаправлены в управления образования для решения вопроса.

Как отметили в министерстве, в контакт-центр уже поступило более 1200 звонков.

По информации ведомства, чаще всего граждане интересуются тем, как встать в очередь на получение места в детском саду. Разъяснения по этому вопросу дают представители местных исполнительных органов. Также наиболее актуальные темы касаются восстановления документов об образовании, организации питания в школе, перевода детей из одной школы в другую.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989579-minprosvescheniya-zapustilo-edinyy-kontakt-tsentr/