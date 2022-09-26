Сменил российские на казахстанские: авто с подложными номерами остановили в Шымкенте

Задержание. Фото: polisia.kz

Машину с подложными номерами задержали в Шымкенте сотрудники центра оперативного управления департамента полиции города в ходе рейда, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

С помощью приложения "Сергек-Коргау" стражи порядка заметили автомобиль марки "ВАЗ-21014" с подложными государственными номерами.

Как оказалось водитель сменил российские номера на казахстанские.

Патрульные полицейские остановили авто и в отношении водителя составили административный протокол по статье "Управление транспортным средством заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками".

Материалы были направлены в суд для принятия решения.

Недавно мы писали, что в Восточно-Казахстанской области остановили водителя на автомашине с подложными номерами, который "накатал" 175 штрафов на сумму более 2 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989548-smenil-rossiyskie-na-kazahstanskie-avto-s-podlozhnymi-nomerami-ostanovili-v-shymkente/