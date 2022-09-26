Водитель "КамАЗа" привязал собаку и тащил по дороге в Алматинской области (видео)

Собаку привязали к грузовику. Кадр из видео: instagram.com/shelter_beliybim

В соцсетях распространили видео, на кадрах которого водитель КамАЗа привязал собаку и тащил по дороге. Инцидент произошел в Алматинской области.

Ролик опубликовали в Instagram-аккаунте приюта для животных "Белый Бим". Автор указал, что кадры были сняты в селе Еркин в Талгарском районе.

Собаку привязали к грузовику, на кадрах видно, как ее тащат за движущейся машиной. По словам автора публикации, водитель позже все же отвязал собаку - она убежала.

Заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области по следствию Рустам Абдрахманов прокомментировал произошедшее.

"Правонарушение зарегистрировано в УП Талгарского района. Проверка поручена сотрудникам указанного подразделения. Обязательно установим правонарушителя и примем меры", - сообщил он.

Пользователи Сети в комментариях к опубликованному видео просят наказать того, кто привязал собаку к машину.

Внимание! Видео содержит кадры, которые не рекомендуются к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989515-voditel-kamaza-privyazal-sobaku-i-taschil-po-doroge-v-almatinskoy-oblasti-video/