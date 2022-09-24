Фильм "Аватар" перевели на казахский язык

Фильм "Аватар". Фото: avatar.com

С этого воскресенья в кинотеатрах страны кассовый и полюбившийся зрителям фильм "Аватар" будут показывать на казахском языке. Об этом сообщил министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев на своей официальной странице в Facebook.

"Казахстанская творческая группа дубляжа провела качественную работу по переводу фильма на казахский язык, его локализации и озвучиванию", - сообщил министр.

Он добавил, что цель переиздания оригинала приурочена к выходу второй части "Аватар: водный путь", которая, как ожидается, станет самым знаковым фильмом следующего десятилетия. Премьера состоится 16 декабря текущего года.

Кроме того, отметил Даурен Абаев, на казахский язык переведут фильм "Черная пантера: Ваканда навсегда", мировая премьера которого ожидается 10 ноября.

Напомним, летом текущего года сообщалось, что казахский язык станет системным в iOS в следующем обновлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989437-film-avatar-pereveli-na-kazahskiy-yazyk/