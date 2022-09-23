Пропавшего 8-летнего ребенка нашли в коляске в Костанае

Коляска. Иллюстративное фото: pexels.com

8-летний ребенок вышел из дома в школу в Костанае и пропал. На занятиях его не было. Стражи порядка нашли мальчика в коляске, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В ведомстве рассказали, что 22 сентября в полицию обратилась жительница Костаная и попросила оказать содействие в поиске ее 8-летнего сына.

Женщина пояснила, что ребенок около 11.00 часов вышел из дома и направился на учебу, но до школы не дошел.

Полицейские вместе с волонтерами начали искать пропавшего мальчика. В итоге правоохранители обнаружили его ночью в соседнем подъезде дома, в котором он проживает.

Выяснилось, что мальчик не пошел в школу, весь день играл во дворе, а потом уснул в коляске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989369-propavshego-8-letnego-rebenka-nashli-v-kolyaske-v-kostanae/