Схему финансирования кино хотят изменить в Казахстане

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Депутаты сената на пленарном заседании палаты поддержали проект закона по вопросам кинематографии и культуры. Документом предлагается новый подход к распределению средств, выделяемых на производство национальных фильмов, передает корреспондент NUR.KZ.

Представил поправки вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов.

По его словам, законопроект разработан в соответствии с планом законопроектных работ правительства на 2021 год.

Документом предлагается ввести государственную финансовую поддержку сферы кинематографии, государственную поддержку дубляжа на государственный язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, а также расширить круг субъектов кинематографической деятельности для получения государственной финансовой поддержки в сфере кинематографии.

Предусматривается также законодательное урегулирование механизма создания Национальной кинокомиссии и ее функционирования при Государственном центре поддержки национального кино и государственная поддержка продвижения национальных фильмов на международных аренах.

"Проектом закона предлагается определение новых подходов к распределению средств, выделяемых на производство национальных фильмов: 70% - на исторические, патриотические и имиджевые; 30% - на софинансирование частных кинопроектов, в том числе дебютных фильмов", - сказал спикер.

По словам Дауешова, в рамках реализации закона создан государственный центр поддержки национального кино, деятельность которого направлена на консолидацию распределения бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых на кинопроизводство, прокат и показ фильмов.

Документом предлагается также дополнить компетенции уполномоченного органа в области культуры по разработке и утверждению правил по определению тематических направлений социально значимых мероприятий и культурных мероприятий в области культуры в Казахстане и за рубежом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989142-shemu-finansirovaniya-kino-hotyat-izmenit-v-kazahstane/