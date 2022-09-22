Гроза в Алматы и жара в Шымкенте: какая погода ждет жителей казахстанских мегаполисов

Тучи над горами. Иллюстративное фото: pexels.com

В четверг, 22 сентября, алматинцев предупредили о возможной грозе, а вот в Шымкенте, напротив, ожидается жаркий день. Жителям столицы же пообещали комфортную погоду без осадков. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +28…+30 градусов, а ночью – опустятся до +10…+12. Скорость ветра небольшая – 2-7 м/с.

Алматинцев сегодня предупредили о вероятном дожде с грозой. Тем не менее будет довольно тепло – днем в городе ожидается + 27…+29 градусов, а ночью – до +13…+15 градусов. Скорость ветра – 3-8 м/с, но при грозе порывы могут достигать 13 м/с.

В Шымкенте четверг обещает быть солнечным и даже жарким. Днем температура воздуха будет доходить до +32…+34 градусов, а вот ночью станет прохладнее – до +15…+17 градусов. Скорость ветра на сегодня в городе – 3-8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988985-groza-v-almaty-i-zhara-v-shymkente-kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-kazahstanskih-megapolisov/