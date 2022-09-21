Алматинцы пожаловались на стройку парковки в горах близ Медеу

Перекопанный двор в горах. Фото: Facebook.com/Дежурный по городу Алматы

Жители Алматы пожаловались на стройку парковки возле жилых домов по улице Керей-Жанибек хандар (ранее - Горная), расположенной в горах неподалеку от Медеу, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео застройки появилось в группе " . Алматинцы жалуются, что один из местных жителей ведет стройку личной парковки возле одного из домов.

"Полгода назад нам удалось остановить стройку, сейчас он продолжает стройку. Стройка производится на углу дома Горная, 564. Также данной стройкой блокируется заезд к подъездам дома при ЧС", - пишет автор.

По словам автора видео, сосед утверждает, что на строительство парковки у него "есть разрешение и связи". Девушка просит разобраться, на каком основании ведутся строительные работы. К тому же, говорит она, им был перекопан двор, чтобы проложить электрокабель.

Между тем в Управлении земельных отношений акимата города Алматы прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что собственником участка является юридическое лицо.

"Согласно сведениям с Автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра, владельцем земельного участка является юридическое лицо - ТОО "Chimbulak Development" на праве частной собственности.

Целевое назначение - для эксплуатации и обслуживания многофункционального жилого комплекса с объектами временного проживания. В электронной базе управления городского планирования и архитектуры нет информации об обращении за получением предпроектной документации на проектирование какого-либо объекта по адресу: улица Керей-Жанибек хандар, во дворе дома №564.

На данном участке не ведутся строительно-монтажные работы. Возводятся конструкции (навес)", - сообщили у УЗО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988895-almatintsy-pozhalovalis-na-stroyku-parkovki-v-gorah-bliz-medeu/