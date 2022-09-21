В каких регионах Казахстана ожидаются похолодание и дожди, рассказали синоптики

Усыпанная желтыми листьями дорога. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане продолжается бабье лето: на большей части страны в ближайшие дни сохранится теплая, сухая погода, но в некоторых областях все же похолодает, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие три дня – с 22 по 24 сентября.

По словам специалистов, сухая и солнечная погода сохранится на большей части страны, за исключением западных регионов и горных, предгорных районов юго-востока Казахстана – здесь под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра.

Почти по всей стране, как прогнозируют специалисты, в дневные часы столбики термометров будут показывать от 24 до 30 градусов выше нуля. Лишь на западе Казахстана ожидается небольшое похолодание, предупредили метеорологи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988862-v-kakih-regionah-kazahstana-ozhidayutsya-poholodanie-i-dozhdi-rasskazali-sinoptiki/