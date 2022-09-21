По-летнему жаркая погода ожидается в крупнейших городах Казахстана

Река Есентай в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среду, 21 сентября, в трех казахстанских мегаполисах - Астане, Алматы и Шымкенте - ожидается жаркая погода без осадков. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня столбики термометров поднимутся до +27...+29 градусов, а скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

В Астане, как сообщают специалисты, сегодня также ожидается жаркая погода без осадков - воздух прогреется до +26...+28 градусов, скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

По-летнему жарко сегодня будет в Шымкенте - здесь синоптики обещают +32...+34 градуса. Скорость ветра при этом ожидается на уровне 3-8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988795-po-letnemu-zharkaya-pogoda-ozhidaetsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/