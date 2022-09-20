"Подход несправедливый": Аймагамбетов поручил регионам пересмотреть систему выделения грантов

Студенты. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства просвещения подверг критике регионы, которые выделяют мало грантов для обучения молодежи, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что не все регионы выделяют достаточное количество грантов для подготовки необходимых для рынка кадров. В качестве примера он назвал Туркестанскую область, где в этом году было выделено всего 4755 мест.

"Только в прошлом году мы высказывали критику по этому поводу. В этом году по сравнению с прошлым годом количество мест сократилось на 3645. Теперь грантов стало меньше – всего 4755.

Если сравнивать с другими регионами, то в Алматы выделяется 9 тыс. мест, в Караганде – 8 тыс. мест. В Туркестанской области много молодежи, которая относится к категории NEET (поколение молодых людей, которые в силу различных факторов не работают и не учатся – прим. ред.). У многих из них нет ни образования, ни работы", – отметил министр.

Обращаясь к Управлению образования Туркестанской области, он подчеркнул, что министерство вынуждено выделить 10 тыс. грантов на средства из республиканского бюджета.

"Такой подход несправедливый. По имеющейся информации, в области раньше выделялось до 16 тыс. грантов. Сейчас их количество снизилось с 16 тыс. до 4,7 тыс. Перед тем, как выделять средства из республиканского бюджета, поступила информация о том, что из местного бюджета в области выделят 13 тыс. мест на гранты.

Сейчас (получается – прим. ред.) мы помогаем тем, кто меньше выделяет на эти цели средства из местного бюджета. Нам же необходимо помогать тем, кто выделяет больше грантов из местного бюджета.

Поэтому поручаю полностью пересмотреть эти подходы. Отныне мы не будем поддерживать регионы, выделяющие мало грантов для развития профессионально-технической системы образования", – резюмировал Асхат Аймагамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988696-podhod-nespravedlivyy-aymagambetov-poruchil-regionam-peresmotret-sistemu-vydeleniya-grantov/