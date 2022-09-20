Расследование начато в отношении "Яндекс.Такси" из-за высоких цен

Машины с логотипом "Яндекс GO". Иллюстративное фото: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images

Агентство Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции начало расследование в отношении компании "Яндекс.Такси", сообщает Zakon.kz.

В январе 2022 года в отношении компании было начато расследование по признакам координации экономической деятельности, а в июле – по признакам монопольно высокой цены.

С начала года в АЗРК поступило шесть жалоб на компанию из-за завышенных цен.

В феврале сообщалось, что компанию "Яндекс. Такси" оштрафовали за отказ в предоставлении информации.

"На сколько оштрафовали, я не могу вам точно сказать. Насколько я знаю, это все сейчас находится в судебной плоскости. Но компания готова сотрудничать с нами, представители компании выходили, изъявляли желание", — комментировал тогда ситуацию глава АЗРК Серик Жумангарин.

В самой же компании тогда штрафные санкции назвали "неоправданными" и обещали обжаловать их.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988652-rassledovanie-nachato-v-otnoshenii-yandekstaksi-iz-za-vysokih-tsen/