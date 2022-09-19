Цветы на 13 млн тенге вытоптали зрители на фестивале Gakku Дауысы в Алматы (фото, видео)

Вытоптанные цветы на площади "Астана" в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы на площади "Астана" прошел фестиваль Gakku Dauysy 2022. Во время концерта зрители уничтожили более 94 тысяч высаженных цветов и кустарников, а также повредили скамейки и урну, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинского акимата.

Как сообщили представители акимата, во время фестиваля Gakku Dauysy 2022 зрители нанесли значительный ущерб зеленым насаждениям на прилегающей территории.

По оценке управления экологии и окружающей среды, сумма ущерба превысила 13 млн тенге, уничтожены однолетние, многолетние кустарники и цветы, в том числе розы в ближайшем сквере города.

Всего было уничтожено около 94 тысяч цветов:

913 квадратных метров однолетних растений;

326 квадратных метров многолетних растений;

117 квадратных метров роз.

Вытоптанные цветы на площади "Астана" в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также, по информации акимата Алмалинского района, было сломано 13 скамеек, опора освещения, гранитная урна и основание двух камер.

"В связи с этим акимат города Алматы просит жителей и гостей мегаполиса, который является культурным центром страны, бережно относиться к цветам и зеленым насаждениям, а также уважать труд сотрудников, занимающихся благоустройством и озеленением города. Нанесенный ущерб будет восстановлен силами акимата города – новые растения будут высажены в кратчайшие сроки", – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что ежедневно работами по озеленению и поливу зеленых насаждений в Алматы занимаются около 300 специалистов, задействуется более 80 единиц спецтехники.

В целом общий объем декоративно-цветочного озеленения на текущий год составляет около 159 тысяч квадратных метров, площадь газона – 26 тысяч квадратных метров.

Об ущербе, который был нанесен площади, высказался архитектор и дизайнер Эльзат Мукашев в своем Instagran-аккаунте.

Он показал, как клумбы выглядели до и после концерта, и пошутил, что, "кажется, в фестивале участвовал Халк – иначе как объяснить вмятину на кабинке биотуалета".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988578-tsvety-na-13-mln-tenge-vytoptali-zriteli-na-festivale-gakku-dauysy-v-almaty-foto-video/