Тело пропавшего мужчины нашли в реке в ВКО

Сергей Сергеев. Фото: instagram.com/volontery_uka_lider.kz

33-летнего пропавшего жителя Восточно-Казахстанской области нашли мертвым. Информацию об этом сообщили волонтеры. Ее подтвердили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным волонтеров, 33-летний Сергей Сергеев 11 сентября вышел от друга, проживающего в поселке Усть-Таловка, и пропал. При себе у него были документы и сотовый телефон. К сожалению, мужчину нашли мертвым.

Как сообщили в ДП Восточно-Казахстанской области, 13 сентября в Шемонаихинский отдел полиции обратилась мать молодого человека и попросила оказать содействие в поисках ее пропавшего сына.

При этом женщина отметила, что Сергей 10 сентября ушел из дома и не вернулся.

Стражи порядка, сотрудники ДЧС и волонтеры проводили поиски мужчины.

"18 сентября в реке Таловка жителем села было обнаружено тело пропавшего парня. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988524-telo-propavshego-muzhchiny-nashli-v-reke-v-vko/