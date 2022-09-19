Астанчанка побила чужого ребенка и попала на камеры видеонаблюдения

Мальчик на велосипеде. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница Астаны опубликовала в соцсетях пост, в котором рассказала, что ее ребенка во дворе избила незнакомая женщина, а в правоохранительных органах отказались возбуждать дело. Ситуацию прокомментировали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-паблике zhaloby.astana.

Как пишет астанчанка, инцидент произошел 16 сентября.

По словам женщины, ее 6-летний сын играл во дворе и повздорил с другим мальчиком своего возраста - дети что-то не поделили и подрались.

"В это время мимо двора проходила посторонняя женщина, увидела детей, подошла к ним и вмешалась в потасовку", - пишет мама мальчика.

Незнакомка ударила мальчика по голове. Ребенок пытался уйти домой, но женщина не отпускала его - удерживая у двери подъезда, она нанесла ему еще несколько ударов. Все это запечатлели камеры видеонаблюдения.

"Это кем надо быть, чтобы с такой жестокостью бить чужого ребенка! Мы вызвали 102, написали заявление, предоставили видео с камер, но 17 числа с 1414 пришел ответ, что в возбуждении дела отказано. Это как? Это что, у нас любой взрослый может бить беззащитного ребенка? И ему ничего за это не будет?" - вопрошает в посте астанчанка.

В департаменте полиции Астаны подтвердили, что в полицию обратились родители ребенка.

"16 сентября текущего года около 19:18 часов в полицию поступило обращение о том, что неизвестная женщина нанесла телесные повреждения 6-летнему мальчику.

По данному факту полицейскими установлена 56-летняя женщина. Материал зарегистрирован в Управлении полиции района Сарыарка.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут приняты меры, согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении департамента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988419-astanchanka-pobila-chuzhogo-rebenka-i-popala-na-kamery-videonablyudeniya/