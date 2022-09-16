Распивавших алкоголь у Вечного огня жителей Каскелена наказали (видео)

Вечный огонь и солдатская каска. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Каскелене полицейские нашли и привлекли к ответственности группу людей, распивавших алкогольные напитки у памятника героям Великой Отечественной войны, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

Об инциденте стало известно благодаря соцсетям - соответствующий ролик опубликовала одна из Instagram-страниц, посвященных Каскелену.

На публикацию обратили внимание полицейские региона. Они изучили видеозапись и нашли "героев" ролика, которые, как отметили в полиции, грубо нарушали общественный порядок.

"Нарушителей задержали. Они привлечены к административной за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественном месте, нарушение запрета табачных изделий и загрязнение мест общего пользования", - рассказали в правоохранительных органах.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988259-raspivavshih-alkogol-u-vechnogo-ognya-zhiteley-kaskelena-nakazali-video/