Часть городских маршрутов изменят в Алматы для празднования Дня города

Автобус в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В грядущие выходные, 17 и 18 сентября, в связи с мероприятиями ко Дню города частично перекроют улицу Толе би, а также изменят схемы движения некоторых автобусов и троллейбусов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города Алматы.

"В связи с мероприятиями ко Дню города, которые будут проводиться в выходные дни на площади "Астана", 17 и 18 сентября будет перекрыта улица Толе би от проспекта Абылай хана до проспекта Назарбаева", – сообщили в алматинском акимате.

Также отмечается, что будут изменены схемы движения следующих маршрутов:

№16 – В западном направлении – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – далее по схеме.

– В западном направлении – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – далее по схеме. №37 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.

– В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме. №48 – В западном направлении – пр. Достык – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Достык – далее по схеме.

– В западном направлении – пр. Достык – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Достык – далее по схеме. №126 – В западном направлении – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – далее по схеме.

– В западном направлении – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – далее по схеме. №201 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.

– В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме. №205 – В западном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Желтоксан - ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме.

– В западном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Желтоксан - ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме. №206 – В западном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме.

– В западном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме. №209 – В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме.

– В западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме. №210 – В западном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме.

– В западном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме. №224 – В западном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме.

С 17:00 до 23:00 будут изменены схемы движения маршрутов, курсирующих по близлежащим улицам проспекта Назарбаева и проспекта Абылай хана:

№2 – в южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – пр. Назарбаева – далее по схеме. В обратном направлении – пр. Назарбаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Макатаева – пр. Назарбаева – далее по схеме;

– в южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – пр. Назарбаева – далее по схеме. В обратном направлении – пр. Назарбаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Макатаева – пр. Назарбаева – далее по схеме; №12 – в южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – ул. Кабанбай батыра – пр. Абылай хана – далее по схеме. В обратном направлении – пр. Абылай хана – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме;

– в южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – ул. Кабанбай батыра – пр. Абылай хана – далее по схеме. В обратном направлении – пр. Абылай хана – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме; №59 – в южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – ул. Толе би – далее по схеме. В обратном направлении – ул. Толе би – ул. Желтоксан – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме;

– в южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – ул. Толе би – далее по схеме. В обратном направлении – ул. Толе би – ул. Желтоксан – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме; №63 – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – пр. Назарбаева – далее по схеме;

– ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – пр. Назарбаева – далее по схеме; №63А – пр. Назарбаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Макатаева – далее по схеме;

– пр. Назарбаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Макатаева – далее по схеме; №79 – в южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – далее по схеме. В обратном направлении – пр. Назарбаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Макатаева – пр. Назарбаева – далее по схеме;

– в южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – далее по схеме. В обратном направлении – пр. Назарбаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Макатаева – пр. Назарбаева – далее по схеме; №86 – в южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – далее по схеме. В обратном направлении – пр. Назарбаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Макатаева – пр. Назарбаева – далее по схеме;

– в южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – далее по схеме. В обратном направлении – пр. Назарбаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Макатаева – пр. Назарбаева – далее по схеме; №98 – в южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – ул. Кабанбай батыра – пр. Абылай хана – далее по схеме. В обратном направлении – пр. Абылай хана – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме;

– в южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Макатаева – ул. Наурызбай батыра – ул. Кабанбай батыра – пр. Абылай хана – далее по схеме. В обратном направлении – пр. Абылай хана – ул. Богенбай батыра – ул. Желтоксан – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме; №99 – в южном направлении – ул. Толе би ул. Наурызбай батыра – ул. Кабанбай батыра – пр. Абылай хана – далее по схеме. В обратном направлении без изменений;

– в южном направлении – ул. Толе би ул. Наурызбай батыра – ул. Кабанбай батыра – пр. Абылай хана – далее по схеме. В обратном направлении без изменений; №118 – в западном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – пр. Назарбаева – далее по схеме. В обратном направлении – пр. Назарбаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

– в западном направлении – ул. Толе би – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – пр. Назарбаева – далее по схеме. В обратном направлении – пр. Назарбаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме; №127 – в южном направлении – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – пр. Назарбаева – далее по схеме. В обратном направлении – пр. Назарбаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Макатаева – пр. Назарбаева – далее по схеме;

– в южном направлении – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – пр. Назарбаева – далее по схеме. В обратном направлении – пр. Назарбаева – ул. Кабанбай батыра – ул. Кунаева – ул. Макатаева – пр. Назарбаева – далее по схеме; Троллейбус №5 – в северном направлении – ул. Абая – ул. Желтоксана – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме. В обратном направлении – ул. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Наурызбай батыра – ул. Абая – далее по схеме.

– в северном направлении – ул. Абая – ул. Желтоксана – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме. В обратном направлении – ул. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Наурызбай батыра – ул. Абая – далее по схеме. Троллейбус №6 – в северном направлении – ул. Абая – ул. Желтоксана – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме. В обратном направлении – ул. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Наурызбай батыра – ул. Абая – далее по схеме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988251-chast-gorodskih-marshrutov-izmenyat-v-almaty-dlya-prazdnovaniya-dnya-goroda/