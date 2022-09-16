Булат Абилов. Фото: instagram.com/abilovbulat_official

Известного предпринимателя Булата Абилова оштрафовали за клевету на полмиллиона тенге. На днях Алматинский городской суд оставил постановление Специализированного межрайонного административного суда (СМАС) в силе, передает корреспондент NUR.KZ.

О выписанном Абилову штрафе сообщил адвокат Абзал Куспан. Именно он, как следует из решения суда, опубликованного на сайте Верховного суда, обратился в полицию с заявлением о применении мер в отношении Булата Абилова.

По мнению Куспана, Абилов оклеветал его, назвав "красным адвокатом", "человеком власти", который "видел избитых, подвергшихся пыткам, лежащих на холодном полу участников январских событий и не оказал никакой помощи".

"Кто услышал эти слова, тот подумает, что мы, то есть комиссия, пришли в камеру на момент, когда избивали людей, ушли не предложив никакой помощи, и пытки продолжились после того, как мы ушли, разве нет?" – пишет в посте на своей Абзал Куспан.

По словам Куспана, главной причиной подачи заявления в суд было то, что Абилов "очернил нас перед обществом и оклеветал не только меня, но и всю комиссию".

Куспан пишет: Абилов сказал, что не отступит от своего слова.

"И докажет, что наша комиссия избивала и унижала этих же заключенных. Если не сумеет представить доказательства и суд наложит штраф, они начнут жаловаться, что "власть оказывает давление на оппозицию". Ничего бы не случилось, если бы он отказался от своих слов", – говорится в посте адвоката.

В , что санкция части 2 статьи 73-3 КоАП РК предусматривает штраф для физических лиц в размере 180 МРП либо административный арест до 20 суток.

"Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершения правонарушения, а именно отсутствие отягчающих ответственность А. обстоятельств по делу, личности и возраста свыше 63 лет, суд посчитал возможным наложить на него административное взыскание в виде административного штрафа в размере 180 МРП, что составляет 551 340 тенге.

В суде А. вину не признал, потерпевший К. просил привлечь правонарушителя к ответственности в соответствии с законом. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке", – сообщили в суде.

Кроме того, 8 сентября апелляционная инстанция оставила решение административного суда в силе.

Справочно: Булат Абилов – известный предприниматель, сделавший карьеру на волне приватизации. В 90-е годы он организовал известный всем инвестиционно-приватизационный фонд "Бутя Капитал" и собрал около трети приватизационных купонов с более миллиона казахстанцев, которые тогда казахстанцам раздавало правительство республики.

Абилов обменял ваучеры на акции различных предприятий, которые потом реализовал.

Абилов заявляет, что расплатился с вкладчиками и сам понес многомиллионные убытки, однако многие вкладчики фонда считают себя обманутыми.

Булат Абилов также известен активной политической деятельностью. Активно участвовал и потом выходил из партий "Отан", ОО "ДВК", партия "Ак жол", "Нагыз Ак Жол", "Азат". В 2022 году Абилов заявил о создании новой партии "Bizdin Tandau".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988200-bulata-abilova-oshtrafovali-za-klevetu-na-polmilliona-tenge/