Дожди, заморозки и мокрый снег: какая погода ожидается в Казахстане в выходные

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на ближайшие дни – 17-19 сентября. Жителей ряда регионов предупредили об осадках, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По прогнозам специалистов, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.

Сообщается, что там пройдут дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока страны ожидаются осадки, в том числе мокрый снег.

Синоптики отметили, что на севере, в центре и на востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков, а в ночные часы сохранятся заморозки до 5 градусов.

По информации метеорологов, в дневное время столбики термометров будут постепенно повышаться по всей республике до 20-30 градусов тепла, на крайнем юге страны – до 35 тепла и лишь на северо-востоке, востоке и в центре республики – до 15-25 тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988177-dozhdi-zamorozki-i-mokryy-sneg-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-vyhodnye/