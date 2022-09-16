Сотрудники "Казпочты" потребовали повысить им зарплату в Алматы

Работники "Казпочты". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сотрудники "Казпочты" устроили митинг перед зданием филиала компании в Алматы, требуя повысить им заработную плату. По их словам, почтальоны получают порядка 90-95 тысяч тенге, операторы - около 100 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"Раньше за проезд платили 8-9 тысяч, а сейчас ничего этого нет, все убрали. Клиентам сами звоним. Над нами смеются, когда мы говорим, сколько мы получаем. Почему нас не уважают? У меня свекровь была почтальоном, их уважали.

Это уважаемая профессия. Нам раньше премиальные давали на праздники, а сейчас всего этого нет. Даже цветы на 8 марта не получаем. Даже с детьми не могли отдохнуть летом, у нас отпуска нет. Кто нас будет кормить?" - говорят сотрудники.

Работники "Казпочты". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Одна из сотрудниц призналась, что вынуждена подрабатывать уборщицей в том же почтовом отделении, где работает почтальоном. За это ей доплачивают 20 тысяч тенге.

Работники "Казпочты". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мы больничный брать боимся - надо кредиты платить. Если не выйдешь - нам срежут зарплату. Даже уборщицы получают 120 тысяч, а мы-то представители "Казпочты". Уже год с ними воюем. У них один ответ - не хотите, увольняйтесь.

А мы от хорошей жизни вот так? Мы и к клиентам должны найти подход, с некоторыми уже как семья. Клиенты нас уважают, на праздник угощают. А работодатель никакого внимания не оказывает. Нам не надо внимание, нам нужно, чтобы вернули соцпакет - отпуск, больничный", - говорят сотрудники.

По их словам, одного почтальона укусила собака, но сотруднику пришлось работать, не взяв больничный.

Работники "Казпочты". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В компании сообщили, что директор Алматинского почтамта Алтын Садыкова на месте и проводит с ними разъяснительную работу. Кроме того, для обсуждения требований работников в Алматы вылетел председатель правления АО «Казпочта» Серик Саудабаев.

Работники "Казпочты". Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Касательно информации о размере зарплат, опубликованной в некоторых Telegram-каналах, сообщаем, что эти сведения не соответствуют действительности. Оплату в размере 40 тысяч тенге получают 4 почтальона, работающие на ставке - 0,3, то есть, работающие неполный рабочий день. Продолжительность рабочего времени для ставки 0,3 составляет 24 часа в месяц (при нормативе полной ставки - 176 часов).

В настоящее время в связи с уменьшившимся объемом работ АО "Казпочта" количество работников на неполной ставке составляет 47 человек. При этом компания готова вести открытый диалог со своими работниками и будет принимать все меры для урегулирования ситуации", - сообщили в АО "Казпочта".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988173-sotrudniki-kazpochty-potrebovali-povysit-im-zarplatu-v-almaty/