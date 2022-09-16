Call-центры для жалоб на завышенные цены на продукты запустили в Казахстане

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Теперь Минторговли при анализе цен на социально значимые продукты питания будет учитывать и данные общественного контроля. Для этого в регионах запустили специальные call-центры, сообщается на официальном сайте Минторговли РК.

Как пояснили в министерстве, сейчас анализ и мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары проводится по 4 направлениям:

еженедельные данные Бюро национальной статистики (официальная статистика); данные мониторинга цен на СЗПТ, проводимого территориальными департаментами Комитета торговли (выборочная проверка цен в магазинах у дома и на торговых рынках с фиксацией их стоимости. Полученные данные сопоставляются с данными официальной статистики); мониторинг цен через оператора фискальных данных (к фискальным данным относятся все чеки и отчеты, которые формирует онлайн-кассовый аппарат, установленный на торговых объектах. С помощью ОФД изучаются покупательская способность и цены на товары СЗПТ).

Теперь же в целях повышения достоверности анализа данных и учета обращений граждан, столкнувшихся с завышенными ценами, Комитет торговли и интеграции запустил call-центр.

Звонки казахстанцев будут приниматься с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00. Оставлять жалобы можно также на официальных страницах Минторговли в Facebook и Instagram.

"По всем поступившим обращениям будут организованы оперативные проверки. В случае выявления фактов превышения размера установленной торговой надбавки на СЗПТ в размере 15% материалы будут переданы в местные исполнительные органы для принятия дальнейших административных мер", - заявили в комитете.

Посмотреть номера телефонов региональных call-центр и список социально значимых продуктов можно в посте-карусели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988076-call-tsentry-dlya-zhalob-na-zavyshennye-tseny-na-produkty-zapustili-v-kazahstane/