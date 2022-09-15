Выставка арт-проекта казахстанца World Painting прошла в Нью-Йорке

Фото: World Painting

13 сентября международный социальный арт-проект World Painting, обладатель мирового рекорда Гиннесса, был представлен на персональной выставке в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Название нашей страны – Казахстан – прозвучало с гордостью и много раз.

Проект World Painting стартовал 28 октября 2021 года в рамках Всемирной выставки EXPO 2020. Миссия проекта – объединение людей мира.

За несколько месяцев в проекте приняли участие как известные представители культуры, искусства, спорта, бизнеса и политики, так и обычные жители планеты Земля – 2020 человек из 193 стран мира. Они оставили свои штрихи на холсте World Painting, длина которого 4 метра, ширина – 1,27 метра (уменьшенные в масштабе параметры Земного шара: окружность 40 тыс. км и диаметр 12,7 тыс. км).

Весной 2022 года Даут Шайхисламов, автор и главный организатор проекта World Painting получил приглашение от дипломатической миссии Казахстана в ООН на проведение выставки «Картины Мира» в здании штаб-квартиры ООН. Это первый выездной показ World Paintig.

Фото: World Painting

На презентации присутствовал председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид. Он выступил с речью, оставил почетный штрих на «Картине Мира» и получил в подарок первый экземпляр книги Даута Шайхисламова «The World Painting» - историю зарождения идеи и воплощения «Картины Мира».

Книга состоит из девяти глав и множества фотоиллюстраций с участниками социального челленджа. Книга-откровение, книга-вдохновение, побуждающая людей к лучшим устремлениям, издана на английском языке. Автор планирует перевести ее на казахский, русский и арабский языки.

"Картина Мира" получила множество приглашений на выставки в разных странах, и эти события уже запланированы.

«Но после выставки в ООН первыми "Картину Мира" увидят в Казахстане», - резюмировал автор проекта Даут Шайхисламов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987855-vystavka-art-proekta-kazahstantsa-world-painting-proshla-v-shtab-kvartire-oon-v-nyu-yorke/