Заморозки, дождь и мокрый снег: какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

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Синоптики рассказали, какой погоды стоит ждать казахстанцам до конца рабочей недели – в период с 14 по 16 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным метеослужбы, на северную половину Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние Северо-западный холодный антициклон.

На западе, северо-западе, востоке, юго-востоке республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохранятся дожди, в горных районах востока, юго-востока страны ночью возможен переход дождя в мокрый снег.

Ночью 15 сентября на востоке прогнозируют сильные осадки – дождь и мокрый снег. Кроме того, казахстанцев предупреждают об усилении ветра.

На севере, северо-западе, востоке, в центре, а также в горных районах юго-востока страны ночью ожидаются заморозки до 5 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987694-zamorozki-dozhd-i-mokryy-sneg-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/