"Комары Билла Гейтса": видео с пронумерованными насекомыми распространили в Казнете

Кадр из видео: stopfake.kz

Фейк о пронумерованных комарах распространяют в Казнете - соответствующие видеоролики стали выкладывать в соцсетях пользователи. Фактчекеры портала StopFake.kz прояснили ситуацию.

На одном из опубликованных роликов показано насекомое бледно-зеленого цвета, на теле которого виден черный узор, напоминающий по форме число 36. Автор обозначил, что это - "комар Билла Гейтса".

Однако данные насекомые не имеют никакого отношения ни к Биллу Гейтсу, ни к комарам.

Эксперты установили, что на опубликованных кадрах запечатлена серебряная березовая тля, или Euceraphis betulae.

Эти насекомые бывают бледно-зеленого или бледно-желтого цвета с черными поперечными полосами, которые могут быть не сплошными, а прерывистыми. Они и составляют узор, который напомнил авторам цифры, отметили фактчекеры.

Как пояснили эксперты, человек может увидеть цифру или символ даже там, где его нет, из-за апофении. Это склонность видеть закономерности и смысл в случайной информации.

Эксперты пояснили, что апофения служила людям веками. Тем не менее, порой именно она играет с людьми злую шутку, заставляя видеть то, чего нет.

"Если подытожить все вышесказанное, то становится понятно, что рассылка о пронумерованных комарах - фейк. На видео показана серебряная березовая тля. Запечатленное насекомое имеет вполне типичный для этого вида окрас, и нет никаких оснований полагать, что число 36 было нанесено на тело тли намеренно", - заявили эксперты.

Фактчекеры также отметили, что в мире действительно существуют так называемые "комары Билла Гейтса". Этих комаров на специальных фермах, спонсируемых бизнесменом.

"Комаров там намеренно заражают бактерией Wolbachia, которая не позволяет комарам становиться разносчиками таких опасных болезней, как желтая лихорадка, лихорадка денге, вирус Зика и других. Взрослых особей выпускают на волю, позволяя скрещиваться с дикими комарами. Таким образом, бактерия Wolbachia передается от особи к особи, значительно сокращая количество комаров, способных распространять смертельные заболевания", - пояснили эксперты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987549-komary-billa-geytsa-video-s-pronumerovannymi-nasekomymi-rasprostranili-v-kaznete/