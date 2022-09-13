Глава Минцифры рассказал, что отвечает, если ему звонят телефонные мошенники

Иллюстративное фото: pexels.com

Глава МЦРИАП в кулуарах кабмина прокомментировал вопрос о том, звонили ли ему телефонные мошенники и что он им говорил, передает корреспондент NUR.KZ.

В ответ на вопрос о том, приходилось ли ему сталкиваться с телефонными мошенниками, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин поделился небольшим лайфхаком.

"Да, звонили. У меня элементарный ответ. Я, как только получаю такой звонок, отвечаю на казахском языке и они кладут трубку", – заявил чиновник.

В целом, по его словам, его ведомство совместно с телеком-операторами проводит работу для блокировки подменных номеров.

"Там суть мошенничества именно в том, что звонок идет из-за границы, наши преторы его видят как обычный звонок, это наш номер телефона вывешен в роуминг, оттуда звонок. Это новый вид мошенничества.

По сути, любое мошенничество вне закона, поэтому правоохранительные органы соответствующие меры предпринимают. Но в части блокировки именно звонков из роуминга, мы с операторами связи проводим соответствующую работу. Меморандум подписан, тестирование определенных технологий уже проведено. У двух операторов, не буду называть, чтобы не рекламировать, у них готовность высокая.

Третий оператор, у них проводится процедура закупок, мы на них повлиять не можем, это частные операторы. Они соответствующую работу как проведут, мы интегрируем это и введем", – пообещал глава МЦРИАП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987507-glava-mintsifry-rasskazal-chto-otvechaet-esli-emu-zvonyat-telefonnye-moshenniki/