Побирались, ночевали в лесу: пропавших сирот двое суток искали в Уральске (видео)

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В субботу в Уральске пропали два воспитанника детской деревни - мальчики 9 и 14 лет днем ушли из учреждения и не вернулись. Двое суток их искали полицейские и волонтеры.

Как передает телеканал "Астана", об исчезновении детей в полицию сообщила воспитатель после того, как ее самостоятельные поиски оказались безуспешными.

Сотрудница отрицает конфликт с детьми.

"Взаимоотношения с воспитателем-мамой у ребенка хорошие были, ребенок был открытый. А рядом с ним маленький Коля, думаю, пошел с ним из интереса, может, хотел выйти в город в субботний день. Может, ребята слышали, что в выходные будет отмечаться день города", - рассказала директор КГУ "Областная детская деревня семейного типа" Разия Суюнчалиева.

Обнаружили беглецов спустя двое суток в дачном массиве. С мальчиками все в порядке.

"Питались продуктами, которые им давали жители дачного массива, то есть дети ходили по домам и просили покушать. Ночевали в лесу", - рассказали в полиции.

Правда, при детях найдены вещи, которые числились краденными. Теперь полиции предстоит выяснить обстоятельства, которые привели к побегу детей. Сирот поставили на учет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987428-pobiralis-nochevali-v-lesu-propavshih-sirot-dvoe-sutok-iskali-v-uralske-video/