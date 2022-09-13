Видео с дракой "замакима области" прокомментировали в акимате Мангистау

Кадр из видео: lada.kz

В соцсетях распространяется ролик, на котором запечатлен конфликт двух мужчин, одним из которых, по словам пользователей, якобы является заместителем акима Мангистау. Кадры прокомментировали в акимате.

Ролик прислали в редакцию изданию Lada.kz.

На кадрах видно, как мужчина в рубашке и галстуке грубо отшвыривает, а затем бьет по лицу своего оппонента. После достается и другому парню, по всей видимости, пытавшемуся уладить конфликт.

По заверению пользователя, приславшего видеоролик в редакцию, агрессивный мужчина, запечатленный на кадрах с камеры видеонаблюдения, - якобы один из заместителей акима области.

Однако в акимате Мангистауской области опровергли эту информацию. В ведомстве заявили лишь, что мужчина не является замакима региона. Другой информации в акимате не предоставили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987417-video-s-drakoy-zamakima-oblasti-prokommentirovali-v-akimate-mangistau/