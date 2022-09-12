Ушла после ссоры: 15-летнюю гражданку Нигерии искали в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

15-летняя гражданка Нигерии пропала без вести в Алматы. К счастью, девочку сумели найти стражи порядка, сообщается на официальном медиапортале Polisia.kz.

В УП Ауэзовского района южной столицы отметили, что 15-летняя ученица одной из общеобразовательных школ города пропала в ночь на 12 сентября.

Мама девочки-подростка позвонила на пульт "102" примерно в 1:40. По словам женщины, дочь ушла из дома после небольшой ссоры.

"С учетом того, что попал несовершеннолетний ребенок, была создана специальная розыскная группа. Благо, девочка была найдена и передана своим родителям невредимой", – сообщил начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Елнур Кудретбаев.

Как добавили стражи порядка, в ходе детального изучения обстоятельств и причин произошедшего установлено, что семья благополучная.

Эта семья, как выяснили полицейские, проживает в Алматы с января прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987375-ushla-posle-ssory-15-letnyuyu-grazhdanku-nigerii-iskali-v-almaty/