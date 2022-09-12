До 450 тыс. иностранных туристов ожидают в Алматы в 2025 году

Гостиница "Казахстан". Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров поделился планами развития города в туристическом направлении. По его словам, количество иностранных туристов в Алматы составит порядка 450 тысяч человек к 2025 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил Абдыкадыров во время заседания ХXV сессии маслихата города Алматы по утверждению "Программы развития города до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года", после снятия ковидных ограничений отмечается бурный рост потока туристов в Алматы.

"За 1 полугодие текущего года количество иностранных туристов выросло в 2,8 раза, внутренних туристов – в 1,4 раза. Объем инвестиций за 5 лет вырос в 1,7 раза, до 100 млрд тенге.

Наряду с положительной динамикой туристического потока, Алматы сталкивается с ограниченной транспортной доступностью, низкой емкостью мест размещений, недостаточным освоением потенциала горного кластера. Данные барьеры не позволяют полностью освоить туристский потенциал Алматы", – рассказал замакима.

Планируется, что будет разработан новый туристический бренд города – Discover Almaty. Помимо строительства нового терминала аэропорта, будут открыты выставочный конгресс-центр и мультифункциональный концертный зал, реконструированы и расширены база "ЦСКА", "Шымбулак" и "Бутаковка".

Также будут привлечены международные гостиничные сети, чтобы увеличить номерной фонд в три раза к 2030 году.

"Будут приняты меры по улучшению туристского опыта с привлечением международных организаций, усовершенствовано управление с консолидацией и созданием "Бюро по развитию туризма".

Ожидается, что к 2025 году количество иностранных туристов вырастет до 450 тысяч человек, что принесет 500 млн долларов экспорта туристских услуг с последующим доведением числа иностранных туристов до 1 млн человек и экспорта до 1,2 млрд долларов к 2030 году", – сообщил Абдыкадыров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987277-do-450-tys-inostrannyh-turistov-ozhidayut-v-almaty-v-2025-godu/