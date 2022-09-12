Акимат Алматы: Горожане оказались в "ловушке средних доходов"

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Алматинцы оказались в "ловушке средних доходов", об этом рассказал заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров во время заседания ХXV сессии маслихата города Алматы по утверждению "Программы развития города до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года", передает корреспондент NUR.KZ.

По его словам, Алматы сегодня является экономическим центром, формируя 18,3% ВВП, порядка 25% поступлений бюджета страны.

Абдыкадыров отметил, что в экономике города преобладает торговля, а порядка 70% инвестиций приходится на недвижимость, транспорт и торговлю, что является причиной низкой диверсификации экономики.

"В результате, рост доходов населения замедляется, который составил всего 1,4% с 2015 года. Это означает, что Алматы находится в "ловушке средних доходов". Анализ международного опыта показывает необходимость изменения структуры экономики с повышением доли обрабатывающей промышленности, которая в развитых городах составляет выше 10%", – сообщил замакима.

Спикер в своем докладе рассказал, что для повышения устойчивости экономики определены приоритетные отрасли: обрабатывающая промышленность, креативные индустрии и IT, а также туризм.

"При этом акцент будет сделан на создании рабочих мест с высокой производительностью труда в приоритетных отраслях с экспортным потенциалом, а также на привлечении инвестиций и улучшении деловой среды", – говорит Абдыкадыров.

Он также отметил, что выйти из "ловушки средних доходов" поможет обеспечение устойчивого роста экономики города.

Кроме того, это позволит увеличить ВРП на душу населения до 30 тысяч долларов, улучшить производительность труда в обрабатывающей промышленности до 55 тысяч долларов, а также повысить доли среднего предпринимательства в экономике до 25% к 2030 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987273-akimat-almaty-gorozhane-okazalis-v-lovushke-srednih-dohodov/