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Заморозки и грозы: штормовое предупреждение объявлено почти во всем Казахстане

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Дорога усыпана желтыми листьями
Иллюстративное фото: pixabay.com

Почти во всех регионах страны из-за ухудшения погоды объявлено штормовое предупреждение - в северных, западных и центральных областях ожидаются заморозки. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В понедельник, 12 сентября, штормовое предупреждение объявлено:

  • в Карагандинской области из-за сильного ветра порывами до 18-23 м/с;
  • в районе Алакольских озер в Жетысуской области из-за ураганного ветра с порывами до 30 м/с и более;
  • в Акмолинской области из-за грозы, порывистого ветра скоростью до 15-20 м/с, а также заморозков до 1 градуса;
  • на западе Атырауской области - здесь сохраняется чрезвычайная пожароопасность;
  • в Мангистауской области - здесь ожидается пыльная буря;
  • в столице из-за грозы и сильного ветра с порывами до 15-20 м/с;
  • в Кызылординской области - здесь сохраняется чрезвычайная пожарная опасность;
  • на севере Западно-Казахстанской области - здесь ожидаются заморозки 3 градуса;
  • на северо-востоке, востоке ВКО из-за сильного дождя и порывистого ветра;
  • в Абайской области - здесь ожидается гроза, сильный ветер с порывами до 23-28 м/с. На юге, востоке, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
  • на севере Актюбинской области из-за тумана и заморозков до 2 градусов;
  • в Павлодарской области из-за порывистого ветра скоростью до 15-20 м/с;
  • на большей части Туркестанской области - здесь сохраняется чрезвычайная пожарная опасность;
  • на севере, востоке Костанайской области из-за грозы, сильного ветра и заморозков на поверхности почвы до 3 градусов;
  • в Северо-Казахстанской области из-за тумана, сильного ветра и заморозков;
  • в Павлодарской области - здесь ожидается сильный дождь, гроза, ветер с порывами до 23 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987214-zamorozki-i-grozy-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-pochti-vo-vsem-kazahstane/

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