Бэтмобиль, фургон Скуби-Ду и LRT-авто: гонка на самодельных болидах прошла в Алматы

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 11 сентября, в Алматы в рамках празднования Дня города прошла гонка на самодельных болидах Red Bull Soapbox Race. Фотокорреспондент NUR.KZ побывал на мероприятии.

По традиции трасса заезда построена на участке проспекта Достык между улицей Сатпаева и проспектом Абая. Участникам на самодельных болидах нужно было проехать всего 400 метров.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Однако не все так просто. На треке их ждали 5 препятствий в виде знаковых природных локаций и архитектурных достопримечательностей Казахстана.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Наблюдать за яркими спусками и экстремальными крашами собрались тысячи зрителей.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как отмечают организаторы соревнований, первые подобные состязания прошли в 1934 году и назывались они тогда "Гонки на мыльницах".

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А первый Red Bull Soapbox Race состоялся в 2000 году в Бельгии. Идею сразу же подхватили любители скорости и креатива, и сегодня яркие заезды проходят более чем в 100 странах мира.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане впервые гонки на самодельных болидах прошли в 2017 году в Алматы. В 2019 году любители скорости и креатива собрались вновь.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Нынешняя гонка Red Bull Soapbox Race третья для нашей страны. Казахстан принял эстафету от США, Англии, Италии, Швеции, Франции и Бельгии.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А после заезда в Казахстане Red Bull Soapbox Race отправится в Бразилию, Испанию, Японию, Южную Африку и Австралию.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987199-betmobil-furgon-skubi-du-i-lrt-avto-gonka-na-samodelnyh-bolidah-proshla-v-almaty/