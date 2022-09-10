Мальчик из России вышел на прогулку и потерялся в Нур-Султане

Иллюстративное фото: ДП СКО

Бойцы Нацгвардии помогли 10-летнему мальчику, который вышел на прогулку в Нур-Султане и потерялся. Как оказалось, мальчик приехал в столицу Казахстана из России, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии.

Инцидент произошел накануне вечером. По информации ведомства, во время несения службы по охране общественного порядка в столичном районе "Есиль" возле монумента "Байтерек" к начальнику войскового наряда рядовому Бексултану Cейталиеву и патрульным Саяту Тугелбай, Ыдырысу Курбанбек обратился 10-летний мальчик.

Он рассказал, что его зовут Дмитрий и он является гражданином Российской Федерации. Выяснилось, что ребенок находится в гостях у родственников.

Как рассказал мальчик, он вышел на прогулку и потерялся. Он попросил помочь найти родных, город он не знает, а мобильного телефона у него не было.

Гвардейцы отвели заблудившегося мальчика в находящийся поблизости от монумента ближайший пункт полиции.

Гвардейцы и сотрудники полиции решили попытаться найти его родителей через социальные сети. В приложении "ВКонтакте" был найден отец мальчика.

"Прибывший за своим сыном отец написал благодарственное письмо на имя командира части, поблагодарив гвардейцев за внимательность и оперативность", - говорится в сообщении пресс-службы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987156-malchik-iz-rossii-vyshel-na-progulku-i-poteryalsya-v-nur-sultane/