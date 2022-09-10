Скидки в магазинах Петропавловска привели к дракам и скандалам

Кадр из видео: КТК

Толпы людей атаковали магазины Петропавловска из-за объявленных скидок, однако акции привели к скандалам и дракам, сообщается на сайте телеканала КТК.

В городских супермаркетах можно было купить товары за полцены. Самыми популярными из акционных товаров оказались курятина, майонез, кофе, газировка, соки, колбаса, макароны, стиральный порошок. Особой популярностью пользовалось подсолнечное масло, как сообщают корреспонденты, за пятилитровые бутыли они чуть ли не дрались.

Видео со скандалами из магазинов публиковали в Сети.

Недовольство вызывало то, что продавцы не разрешали расхватывать товар прямо у дверей склада, а выкладывали его на прилавки. Количество в одни руки старались ограничить, отметили корреспонденты.

По их информации, курятины давали только по 2 килограмма, а растительного масла – по 5 литров на человека.

"Вот, видите, успел. Ну, вот сок, допустим, пять, это, а я потом коробку взял, мне ничего не сказали. Потом пепси-колы – пять, еще что пять, а яиц две решетки, ну, ограничено. Я думаю: зачем столько этой грудки набирать, чтобы потом она замерзла, что ли?" - рассказал покупатель Александр Гамбург.

Источник: сайт телеканала КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987114-skidki-v-magazinah-petropavlovska-priveli-k-drakam-i-skandalam/