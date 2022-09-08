Можно ли носить кроссовки в школах Шымкента, рассказала глава управления образования

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Жители Шымкента пожаловались на то, что в некоторых школах запрещают носить кроссовки и мокасины, требуя, чтобы дети придерживались строго классического стиля. По этому поводу высказалась руководитель городского управления образования Жанат Тажиева, передает Otyrar.kz.

"У нас в прошлом году не требовали, а в этом прям требуют носить туфли. Но детям неудобно каждый день ходить в туфлях. Купили мокасины, они не сильно спортивные, но сказали, что нельзя", - поделилась жительница Шымкента.

Руководитель городского управления образования Жанат Тажиева разъяснила вопросы о школьной форме и обуви.

"Я вчера только дала всем директорам задание, дети вправе надевать любую обувь, будь то кроссовки, кеды или мокасины. Нет такого, что обязательно дети должны носить классические туфли.

По поводу школьной формы, да, она есть, но не так строго - темно-синий низ, верх - это может быть рубашка, футболка поло, белая кофта. По обуви мы вообще претензий не имеем", - отметила глава ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986813-mozhno-li-nosit-krossovki-v-shkolah-shymkenta-rasskazala-glava-upravleniya-obrazovaniya/