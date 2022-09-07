Новые виды виз внедрят в Казахстане

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Новый пакет мер по повышению эффективности миграционной политики страны был озвучен в рамках недавнего Послания народу Казахстана главой государства. Как сообщили на официальном сайте Минтруда, в целях их реализации будет предусмотрено внедрение в республике виз для ценных навыков и инвестиционных виз, предусматривающих особые условия для получающих их иностранцев.

В ведомстве пояснили, что во исполнение поручения главы государства в рамках новой Концепции будет предусмотрен механизм привлечения 100 лучших иностранных специалистов по часто привлекаемым и одновременно дефицитным для Казахстана профессиям.

Предполагается, что задачей этих специалистов станет трансфер знаний и подготовка казахстанцев, занятых на производстве.

"Для них будет введена "Виза для ценных навыков" с видом на жительство и сформирован регулярно обновляемый Рейтинг ценных навыков (дефицитные профессии и специальности) для опережающей подготовки казахстанских кадров", - говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, в проекте новой Концепции будут изменены подходы к бизнес-иммиграции.

"Исходя из опыта стран ОЭСР, предлагается пересмотреть условия получения инвестиционных и деловых виз для иностранных бизнесменов, единовременно инвестировавших 300 тыс. долларов США в экономику Казахстана. "Инвестиционная виза" будет давать право на 10-летний вид на жительство. Владелец визы сможет регистрировать бизнес, владеть собственностью, проводить финансовые операции", - заявили в Минтруда.

Авторы данной идеи надеются, что это сделает более реалистичной цель привлечения в Казахстан до 100 бизнесменов-инвесторов в год, особенно в области развития креативной индустрии.

В целях развития образовательной иммиграции в Концепции будет предусмотрено:

расширение страновой образовательной инфраструктуры через вовлечение ведущих зарубежных образовательных учреждений в программу академической мобильности и дальнейшее развитие практики двудипломного образования;

привлечение 100 лучших преподавателей по востребованным специальностям и ученых по востребованным технологиям. При этом для иностранных ученых и преподавателей будут предусмотрены долгосрочные (до 10 лет) "Научно-педагогические визы" с предоставлением права получения вида на жительство, а в последующем и гражданства Казахстана.

"Реализация этой стратегической задачи позволит повысить престиж казахстанской высшей школы и науки, интеллектуальный и творческий потенциал казахстанцев и, в конечном итоге, создать условия для инновационного развития человеческого капитала Республики Казахстан", - считают в Минтруда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986616-novye-vidy-viz-vnedryat-v-kazahstane/