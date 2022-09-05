"Зональную посадку" введут в аэропортах пяти городов Казахстана

Иллюстративное фото: Santiago Urquijo / Getty Images

Комитет гражданской авиации в своем официальном Telegram-канале объявил о запуске проекта "Зональная посадка" в аэропортах Казахстана. В ведомстве рассказали, как это будет работать.

"10 сентября текущего года в аэропортах Казахстана в пилотном режиме запускается проект "Зональная посадка". Основная идея проекта — осуществление посадки пассажиров по зональной технологии, то есть по группам, что существенно повысит качество и скорость обслуживания граждан во время пребывания в аэропортах", – пояснили в КГА.

Как сообщили в комитете, посадка пассажиров будет осуществляться в зависимости от занимаемого места на борту воздушного судна.

Подчеркивается, что несопровождаемые дети и маломобильные пассажиры на посадку будут проходить вне основной очереди в приоритетном порядке в соответствии с действующим законодательством.

"В настоящее время процесс посадки пассажиров происходит без специальной технологии, за исключением приоритетной посадки несопровождаемых детей и маломобильных пассажиров, в результате чего после объявления посадки на борт воздушного судна у ворот/дверей в телескопический трап создается скопление пассажиров", – пояснили в Комитете гражданской авиации.

Авторы проекта считают, что внедрение зональной посадки послужит положительным решением этих проблем.

В пилотном проекте будут участвовать авиакомпании Air Astana, Fly Arystan и SCAT. Как предупредили в КГА, зональная посадка будет проводиться только в тех аэропортах, где имеются телескопические трапы: в Нур-Султане, Актау, Актобе, Туркестане и Караганде.

"Проект рассчитан на три месяца, по истечении которых будет принято решение о дальнейшем применении зональной посадки", – добавили в комитете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986193-zonalnuyu-posadku-vvedut-v-aeroportah-pyati-gorodov-kazahstana/