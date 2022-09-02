Горячую воду на несколько дней отключат в одном из районов Алматы

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Жителей Жетысуского района Алматы предупредили о плановом отключении воды в некоторых зданиях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".

Представители компании сообщили, что в Жетысуском районе города Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды

"С 6 по 9 сентября 2022 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Жетысуского района в контуре улиц микрорайон Кокжиек – Геологов – Первомайская нефтебаза", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные ограничения вводятся в связи с плановыми работами на газопроводе, по которому поступает газ в котельную ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".

"Приносим извинения за временные неудобства", – добавили в "Алматинских тепловых сетях".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985882-goryachuyu-vodu-na-neskolko-dney-otklyuchat-v-odnom-iz-rayonov-almaty/