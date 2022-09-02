Жара выше +30 градусов ожидается в крупных городах Казахстана

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Несмотря на наступление осени, в мегаполисах Казахстана сохраняется по-летнему жаркая погода. Актуальный прогноз опубликован на сайте метеослужбы "Казгдиромет".

По прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня осадков не будет, столбики термометров покажут +30...+32 градуса, а скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

Жаркая погода ожидается и в Нур-Султане - в столице температура воздуха поднимется до +33...+35 градусов. Астанчан предупреждают об усилении ветра до 9-14 м/с.

В Шымкенте сегодня будет еще жарче - синоптики прогнозируют здесь до +34...+36 градусов. Несмотря на жару, в мегаполисе ожидается усиление ветра до 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985712-zhara-vyshe-30-gradusov-ozhidaetsya-v-krupnyh-gorodah-kazahstana/