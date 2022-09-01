Первый звонок в Алматы: в школы пошло более 300 тыс. детей (фото)

1 сентября. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы прозвучал первый звонок – для более чем 31 тыс. детей он действительно стал первым. Именно такое количество детей сядет за парты в этом году в первый раз. Всего же в школах города будут обучаться 317 тысяч детей, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в акимате города, в этом учебном году всех учеников начальных классов обеспечат горячим питанием бесплатно.

Кроме того, в городе построено восемь новых школ, которые тоже впервые примут первых учащихся в этом году. Четыре из них – государственные. Расположены они в микрорайонах Мадениет, Калкаман, Саялы, Томирис и рассчитаны на 6600 мест.

Линейка в школе. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Еще четыре школы – частные, рассчитанные на 1470 мест. Помимо того, сделаны пристройки к школам №191, 146, 125 – это позволило увеличить численность учащихся на 875 мест, говорят в акимате.

Дети на линейке. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В этом году школьники Алматы полностью переходят на обучение в одну или две смены.

"Проблему последней трехсменной в городе школы №196 решило открытие нового учебного заведения в микрорайоне Мадениет с проектной мощностью на 1500 мест. Всего в городе функционируют 210 государственных и 91 частная школа", – рассказали в акимате города.

Линейка в школе. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Помимо того, планируется ввести в эксплуатацию еще пять государственных и две частные школы до конца года, а также завершить строительство трех пристроек к действующим учебным заведениям.

Линейка в школе. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"В текущем году в рамках подготовки к школе детей из малообеспеченных семей из местного бюджета было выделено 847 млн тенге. В результате, почти 20 тысяч школьников Алматы получили средства в сумме 43 тысячи тенге из фонда "Всеобуч" для покупки школьной формы и канцелярских принадлежностей.

Благодаря спонсорам в рамках республиканской акции "Дорога в школу – добро без границ" оказана помощь 4108 детям из нуждающихся семей на общую сумму 70,6 млн тенге", – заключили в администрации города.

Школьная линейка. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Между тем торжественная линейка, посвященная Дню знаний, состоялась сегодня утром в школах города.

Дети на линейке. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Традиционно мероприятие открыли исполнением государственного гимна республики и выносом флага Казахстана.

Торжественная линейка. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Для первоклассников прозвучал первый звонок.

Первый звонок. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Торжественная линейка. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Торжественная линейка. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985633-pervyy-zvonok-v-almaty-v-shkoly-poshlo-bolee-300-tys-detey-foto/