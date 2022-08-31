Акимат Нур-Султана обратился к горожанам перед 1 сентября

Иллюстративное фото: Деонисий Мить

Акимат столицы обратился к астанчанам в преддверии начала учебного года- горожан призвали заранее планировать маршруты, сообщается на официальном сайте ведомства.

Жителей и гостей Нур-Султана предупредили о том, что в связи с началом учебного года и окончанием сезона отпусков увеличивается трафик на дорогах. Помимо этого, в целях обеспечения безопасности движения на некоторых улицах продолжаются дорожные работы.

По этим причинам жителей и гостей столицы призвали заранее планировать свой маршрут.

"Управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города поручено обеспечить максимальный выход на линию общественного транспорта, направить дополнительное количество автобусов на маршруты, которые пользуются наибольшим спросом. До конца текущего года в столице планируется запустить на линию ещё 100 новых электроавтобусов", - говорится в сообщении.

Также горожанам напомнили, что в целях разгрузки улиц в августе этого года открыто движение по новому мосту Улы дала.

Кроме того, ведется строительство улицы А62 (на участке от улицы А91 до трассы Нур-Султан-Караганда).

"Здесь планируется обеспечить проезд уже осенью текущего года. Данная улица позволит обеспечить транспортное сообщение между Карагандинской трассой и железнодорожным вокзалом "Нурлы Жол" и левобережной частью города", - сообщили в акимате.

Еще один автомобильный мост - по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль планируют открыть в следующем году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985580-akimat-nur-sultana-obratilsya-k-gorozhanam-pered-1-sentyabrya/