Какая погода ожидает казахстанцев в сентябре, рассказали синоптики

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По данным метеорологов, начало сентября будет сухим и жарким на большей части Казахстана, а затем в регионы постепенно придут дожди и ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Первый месяц осени на большей части Казахстана начнется с по-летнему жаркой и сухой погоды, лишь на крайнем северо-западе страны пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах – с порывистым ветром.

Как сообщили синоптики, такое начало осени будет обусловлено выносом теплых воздушных масс из районов Средиземного моря и территории Ирана. В южной половине республики в дневные часы столбики термометров будут достигать отметки +35…+40°С, в северной половине – +28…+35°С.

Тем не менее уже в середине первой декады прогнозируется неустойчивый характер погоды сначала в западных регионах, затем – на северо-западе, севере и в центре республики, а к концу декады – на востоке и юге страны: пройдут дожди с грозами, градом, а также шквалистым ветром с порывами до 15-28 м/с.

Температура воздуха во второй половине первой декады месяца опустится на западе, севере, северо-западе, в центре и на востоке: ночью – до +3…+12°С, днем – до +10…+20°С. В северных регионах в ночные часы на поверхности почвы не исключены заморозки до 2°С.

На юге и юго-востоке Казахстана спад жары ожидается в конце первой и начале второй декады сентября: ночью – до +10…+17°С, днем – до +23…+28°С.

Во второй и третьей декадах месяца основной фон температуры воздуха в северной половине Казахстана будет колебаться: ночью – от +5…+13°С до +1…+6°С, днем – от +20…+28°С до +10…+15°С. В отдельные дни в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до 2°С.

В южных регионах понижение температурного фона ожидается во второй половине месяца ночью от +15…+23°С до +3…+10°С, в горных районах – до -1°С, днем – от +28…+33°С до +18…+23°С.

С понижением температурного фона прогнозируется неустойчивый характер погоды, что будет обусловлено обострением фронтальных разделов и резкой сменой погодных условий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985560-kakaya-pogoda-ozhidaet-kazahstantsev-v-sentyabre-rasskazali-sinoptiki/