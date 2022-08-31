Опрос NUR.KZ: будете ли вы покупать цветы для учителя на 1 сентября?

Иллюстративное фото: pixabay.com

Уже завтра дети пойдут в школу после долгих летних каникул. Для кого-то прозвучит действительно первый звонок, а кто-то в этом учебном году попрощается со школой. В этот праздничный день принято дарить учителям цветы. NUR.KZ решил выяснить, сколько казахстанцы готовы потратить на букет, и считают ли вовсе это необходимым.

Конечно, это далеко не обязательная статья расходов, особенно, если учесть, что родители уже потратили немалые суммы на сборы ученика в школу. И если с покупкой школьной формы, канцелярских товаров и прочих принадлежностей есть возможность получить помощь – для малоимущих семей, – то цветы для учителя в статью расходов точно не входят.

Некоторые казахстанцы отмечают, что им не хватает средств на то, чтобы приобрести для ребенка все необходимое к школе.

Мы решили узнать, будут ли наши читатели дарить цветы учителям. И если да, то какую сумму намерены потратить?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985506-opros-nurkz-budete-li-vy-pokupat-tsvety-dlya-uchitelya-na-1-sentyabrya/