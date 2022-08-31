Какая погода будет в первые дни осени в Казахстане

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О том, какая погода ожидает казахстанцев в первые дни осени, рассказали синоптики, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, в период с 1 по 3 сентября на большей части страны сохранится теплая погода.

В ближайшие дни на северную половину республики будет оказывать влияние ложбина северо-западного циклона. Поэтому там стоит ожидать дождь, грозу и усиление ветра.

В южной половине Казахстана по-прежнему сохранится погода без осадков.

Понижение температуры воздуха ожидается на западе республики днем – от +33...+38 градусов до +23...+31 градуса, на северо-западе республики – от +31...+38 градусов до +25...+35 градусов. На севере страны столбики термометров достигнут отметки +30...+35 градусов.

Повышение температуры воздуха ожидается в центре и на юго-востоке страны до +30...+38 градусов, на востоке – до +27...+38 градусов, на юге – до +35...+40 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985472-kakaya-pogoda-budet-v-pervye-dni-oseni-v-kazahstane/