Какая погода ждет жителей крупнейших городов Казахстана в последний день лета

Иллюстративное фото: Деонисий Мить

Сегодня, 31 августа, в трех крупнейших городах Казахстана осадков не прогнозируется - такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В последний день лета алматинцев ждет теплая погода без осадков. В течение дня столбики термометров покажут +29…+31 градус. Скорость ветра составит 2-7 м/с. Возможна переменная облачность.

В Нур-Султане 31 августа прогнозируется хорошая погода - осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +28…+30 градусов. Скорость ветра небольшая – 2-7 м/с.

По прогнозам метеорологов, в Шымкенте сегодня ожидается жаркая погода. Днем ожидается +33…+35 градусов. Скорость ветра будет доходить до 8-13 м/с. Осадков не прогнозируют.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985412-kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-krupneyshih-gorodov-kazahstana-v-posledniy-den-leta/