Какая погода ждет казахстанцев в День Конституции

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Сегодня, 30 августа, в трех крупнейших городах Казахстана осадков не прогнозируется. Во всех мегаполисах день обещает быть теплым и солнечным. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане в праздничный день прогнозируется ясная и безоблачная погода. Днем ожидается +27…+29 градусов, ночью же температура воздуха опустится до +13…+15 градусов. Скорость ветра небольшая – 2-7 м/с.

Алматинцев ждет теплый день без осадков. В течение дня столбики термометров покажут +28…+30 градусов, а затем, ночью, опустятся до +15…+17 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

По прогнозам метеорологов, в Шымкенте сегодня ожидается жаркая погода. Днем воздух прогреется до +33…+35 градусов, а ночью жара спадет до +17…+19 градусов. Скорость ветра будет доходить до 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985358-kakaya-pogoda-zhdet-kazahstantsev-v-den-konstitutsii/